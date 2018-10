Fiorentina, Chiesa: «Non mi sento un pilastro della Nazionale»

«Essere considerato già un pilastro di questa Nazionale è per me un grande onore e una grande emozione. Però non mi ritengo ancora tale: sono giovane e devo imparare tanto». Così Federico Chiesa ai microfoni di Sky. «Sono a totale disposizione del ct Mancini - ha proseguito l'attaccante della Fiorentina e dell'Italia che ieri ha compiuto 25 anni e domani sarà impegnato con la squadra nella trasferta con il Torino -. Ora mi vedo solo come un giocatore giovane che ha ancora tanta strada davanti e deve pensare partita dopo partita. Gli elogi fanno piacere però è importante non pensarci troppo su». © RIPRODUZIONE RISERVATA