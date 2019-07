Fiorentina, Commisso: «Chiesa? Non si muove da Firenze»

un anno, a meno che non ci siano impedimenti contrattuali o altro di cui non sono a conoscenza. Ma non credo ci siano viste le assicurazioni ricevute dalla precedente proprietà».



«Nell'acquistare la Fiorentina ho visto qualcosa che gli altri non hanno visto, i vecchi proprietari non hanno vinto trofei e ho intravisto un'opportunità per provare a fare meglio - ha proseguito il magnate italo-americano da New York ai microfoni di SiriusXM FC 157 -. Però c'è bisogno di tempo, non posso fare tutto in un mese. Intanto è una grande emozione sentire l'affetto dei tifosi. Tra gli obiettivi c'è quello di incrementare in breve tempo i ricavi per poter riportare in alto la squadra». Poi Commisso ha voluto lanciare un appello ai sostenitori a colorare di viola spalti della Red Bull Arena di Harrison (New Jersey) quando la Fiorentina affronterà il Benfica nell'ultima gara dell'ICC. Al seguito della squadra ci sarà la dirigenza al completo: Pradè, Barone e Antognoni. Sul fronte mercato, il club viola punta a chiudere entro fine settimana la cessione di Jordan Veretout al Milan o alla Roma: l'obiettivo è portare nelle casse oltre 20 milioni di euro. Intanto dopo Benassi anche Cristiano Biraghi si è tolto dal mercato: «Ho parlato con Pradè, mi ha detto che faccio parte del progetto e sono contento - ha detto il giocatore viola -. L'anno scorso ho rifiutato il Milan, perché a Firenze sto bene. Se non vedessi cose importanti qui chiederei di andare via. L'arrivo della nuova proprietà è una buona base per ripartire»

Lo ha già detto e ribadito: «Chiesa non si muove da Firenze». Così, il presidente viola Rocco Commisso, costretto a tornare sull'argomento che più sta a core ai tifosi della Fiorentina, «Starà con noi almeno