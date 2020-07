Fiorentina-Cagliari 0-0, Genoa-Napoli 0-1 la Diretta Mertens firma il vantaggio

Ultimo aggiornamento: 20:19

Fiorentina e Cagliari si affrontano questo tardo pomeriggio per la 31esima giornata di serie A. I viola vengono dalla bella vittoria di Parma, che anche se ottenuta grazie ad un doppio penalty ha dato fiato ai ragazzi di Iachini in un periodo particolarmente delicato; sconfitta interna invece per i sardi, che hanno ceduto il passo al cospetto della dirompente e inarrestabile Atalanta col punteggio di 0-1, rimanendo così fermi a quota 39 punti in graduatoria, superati da Sassuolo e Bologna(3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Venuti; Chiesa, Vlahovic, Ribery.(3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Birsa, Nainggolan, Rog, Mattiello; Joao Pedro, Simeone.Si incontrano a Marassi Genoa e Napoli, in un match valido per la 31esima giornata di Serie A. I liguri vengono dal pareggio di Udine, ottenuto grazie ad una provvidenziale rimonta nel finale di gara, da 2-0 a 2-2, che ha consentito loro di allungare di un punto rispetto al terzultimo posto del Lecce; ottima invece la prova casalinga del Napoli nel posticipo di domenica sera, 2-1 sulla Roma e aggancio al quinto posto ora in coabitazione con i capitolini a quota 48 punti.GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Sanabria, PinamontiNAPOLI (4-3-3) ufficiale: Meret; Hysaj, Maksmovic, Manolas, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne