È ballottaggio tra Daniele De Rossi e Ivan Juric per la panchina della Fiorentina. In attesa di capire come risolvere il problema patentino dell’ex capitano giallorosso, la Viola ha avuto un contatto importante con il tecnico croato. L’offerta è di un biennale da circa 1,2 milioni di euro a stagione. Juric, da parte sua, ha preso tempo. Il Verona sta facendo carte false per continuare insieme il percorso: gli ha proposto un rinnovo milionario, in grado di quadruplicare l’attuale ingaggio da circa 350.000 euro a stagione. L’ex Genoa ha ricevuto una proposta allettante anche dal Torino, ma in questa fase la valutazione non è economica. Anzi: conteranno i progetti e le ambizioni. Ecco perché la possibilità di proseguire l’avventura in Veneto, dove è amato da tutti e vanta un ottimo rapporto con l’attuale ds D’Amico, non è ancora scartata. Parallelamente il ds Pradé porta avanti i contatti con De Rossi. L’idea, nata dopo un confronto con un noto agente romano, è stata appoggiata da Commisso ma non dalla piazza, apparsa perplessa. Anche lo stesso Aquilani, allenatore della Primavera, è rimasto molto colpito dalla notizia. In questi giorni l’ex centrocampista sta ascoltando tecnici noti che possano far parte del suo staff e affiancarlo in panchina. L’emergenza Covid non gli ha permesso di completare il percorso in Figc e di prendere il patentino da allenatore per la Serie A. Sulla lista di Commisso c’era anche Spalletti, ma il manager di Certaldo è disposto a valutare nuove proposte solo dopo aver incassato l’ultimo anno di stipendio dall’Inter.