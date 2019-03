Tafferugli Firenze, l'Atalanta chiede chiarezza

«Chiediamo che sia fatta luce su quanto accaduto mercoledì notte a Firenze». L' Atalanta Bergamasca Calcio si espone pubblicamente sul proprio sito web ufficiale a sostegno dei propri tifosi coinvolti negli scontri con la polizia nella notte fra mercoledì e giovedì, nel corteo di pullman a poche centinaia di metri dal casello di Firenze Sud, dopo la semifinale di andata di Coppa Italia. «Abbiamo visto, con sgomento, le immagini che circolano sui media e per questo riteniamo opportuno che quanto successo, e documentato con immagini e testimonianze, sia oggetto di approfondimenti - si legge nel comunicato -. Siamo per la legalità e per la tutela delle forze dell'ordine, che svolgono un importante servizio a garanzia della sicurezza pubblica, ma la denuncia sollevata dai tifosi impone, da parte del Ministero degli Interni e di tutte le Autorità competenti, un elevato grado di attenzione per difendere i diritti anche di chi segue lo sport ed il calcio». Segue la condanna della violenza, «da qualsiasi parte arrivi»: «L' Atalanta sarà sempre in prima fila perché solo la passione sportiva e la sana competizione siano i fenomeni trainanti per il nostro calcio - è la chiusura -. La speranza di tutti è che su questi episodi sconcertanti sia fatta totale chiarezza e che i colpevoli, chiunque siano, vengano puniti secondo giustizia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA