Fiorentina-Atalanta 1-0, Gasperini furioso con l'arbitro: espulso

La Fiorentina batte 1-0 l'Atalanta nel 'lunch match' della 26/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Artemio Franchì di Firenze. A decidere la partita il gol di Piatek al 56'. Espulso al 64' il tecnico degli orobici Gasperini per proteste dopo l'annullamento del pareggio, realizzato da Malinovsky, per fuorigioco. In classifica i viola agganciano al sesto posto la Lazio e si portano a -2 dagli orobici e a -5 dalla Juventus con ancora una partita (in casa contro l'Udinese) da recuperare.

Fiorentina-Atalanta 1-0, cronaca e tabellino