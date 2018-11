Fiorentina, Astori entra nella Hall of Fame del club viola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il capitano della Fiorentina Davide Astori scomparso improvvisamente a soli 31 anni lo scorso 4 marzo mentre era in ritiro con la propria squadra a Udine da questa sera è entrato a far parte della Hall of fame viola. La manifestazione, giunta alla VII edizione si è svolta presso l'auditorium 'Cosimo Ridolfì' di Banca CR Firenze, nel capoluogo toscano. Nel momento della celebrazione sul palco erano presenti i genitori di Davide Astori, Renato e Anna, che assieme al vice presidente della Fiorentina Gino Salica, all'allenatore Stefano Pioli e al capitano della Fiorentina German Pezzella, si sono emozionati per il video-tributo in ricordo del figlio scomparso. «Per me è un onore essere qua - le parole di Pezzella prima della cerimonia - Era un riferimento per tutta la squadra, tutti abbiamo lo stesso sentimento: è sempre con noi. Mi ha cambiato in tutto, quello che è successo rimane dentro di me». Consegnata poi da Pioli e Pezzella ai genitori del capitano della squadra viola scomparso la statuetta e l'attestato che ne certificano l'evento. Da quest'anno sono entrati a far parte della Hall of Fame Viola anche Enrico Albertosi, Ottavio Baccani, Daniel Bertoni, Gigi Boni, Giancarlo Galdiolo, Mario Maraschi e Claudio Ranieri, attuale tecnico del Fulham.