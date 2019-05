Fiorentina all'americana con Rocco Commisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Soltanto due mesi fa sarebbe stato impensabile vedere la Fiorentina giocarsi la salvezza all’ultima giornata contro il Genoa (20.30, Sky Sport 202). Invece, il ritorno di Vincenzo Montella - era il 10 aprile - non ha dato quella scossa che la famiglia Della Valle si attendeva dopo il divorzio con Stefano Pioli. L’ex tecnico del Milan ha subito ottenuto un pareggio con il Bologna, per poi perdere sei partite di fila in campionato (non segna un gol dal 25 aprile contro l’Atalanta) e ritrovarsi immischiato nella lotta per non retrocedere. La squadra è in ritiro da venerdì sera, in un albergo alla periferia sud della città, e a mandare in subbuglio l’ambiente a pochissime ore dalla sfida decisiva per la permanenza in Serie A è arrivata dagli Stati Uniti una notizia clamorosa. Rocco Commisso, magnate italo americano di origini calabresi, fondatore del colosso dei servizi via cavo Mediacom e proprietario dei New York Cosmos, avrebbe acquistato la Fiorentina per 150 milioni di dollari (135 milioni di euro). Un annuncio dato dal New York Times in un articolo apparso online nella notte italiana. «Ci mancava solo questa», il commento di Montella, infastidito da queste voci alla vigilia di una gara così delicata. «Il nome di Commisso lo sentivo anche quando ero al Milan. Ma sinceramente queste cose lasciano il tempo che trovano e non contano nulla. Per me conta la passione che ha la proprietà Della Valle e Andrea lo dimostra sempre», ha continuato l’allenatore, che stasera non sarà in panchina per squalifica.L’ACCORDOIn realtà, le parti si sono accordate per una trattativa in esclusiva, firmando un preliminare. A partire da domani, e nei prossimi 20 giorni, cercheranno di limare i dettagli (in caso di retrocessione, la valutazione non può essere la stessa). Il primo contatto tra Commisso e i Della Valle sarebbe avvenuto un anno fa ma l’affare, così sembra, si era subito arenato per la distanza tra domanda e offerta. Poi, il magnate italo americano, rappresentato dalla banca d’affari Goldman Sachs, aveva provato ad acquistare il Milan dal misterioso cinese Yonghong Li, ma il 26 giugno 2018 all’improvviso la sua offerta era stata rifiutata e il banco era saltato, con tanto di disappunto (eufemismo) dell’italo americano e del suo entourage. Così Commisso ha virato ancora una volta sulla Fiorentina, nominando la banca JPMorgan. Questa volta strappando l’esclusiva per le prossime tre settimane. Se tutto dovesse andare a buon fine, l’era Della Valle si chiuderebbe dopo 17 anni (guidando il club dalla C2, era la Florentia Viola, alla A) e una spesa complessiva, secondo uno studio di Calcio e Finanza, di 221 milioni di euro nel club. Si realizzerebbe così il sogno di Commisso, super milionario di 69 anni nato a Marina di Gioiosa Ionica (provincia di Reggio Calabria), di entrare nel calcio italiano (in passato oltre al Milan era stato accostato anche a Cagliari e Sampdoria). Ironia della sorte, lo farà con la Fiorentina. Lui che da sempre è un tifoso della Juventus.