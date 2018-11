© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scoppiettante scontro al vertice tra Fiumicino 1926 e la corazzata Luiss si conclude in parità: 2 a 2. La divisione della posta consente alla sorprendente compagine tirrenica, scesa oggi in campo priva del bomber Forcina, di restare in testa al girone C del campionato di Promozione, mentre la Luiss viene agganciata al secondo posto da La Rustica. Il match ha riservato molte emozioni agli accorsi sulle gradiate del “Pietro Desideri” e strappato applausi per le ricche trame di gioco sciorinate dai due collettivi, culminate poi nelle quattro marcature.MICIDIALE PUNIZIONE DI CARBONEAvvio all’insegna dell’incertezza con le squadre impegnate in una fase di studio. All’11’, si fa vivo il collettivo di mister Rambaldi con un diagonale che sibila sul palo alla destra dell’ottimo Pacelli. Il pericolo mette le ali ai padroni di casa che avanzano con il baricentro dell’azione e, al 16’, passano a condurre il match con un micidiale punizione di Carbone che si infila nell’angolino basso alla destra di Puzzocrea. Gli ospiti vacillano e l’estremo difensore ospite viene chiamato a un paio di provvidenziali interventi si conclusioni di Benedetti e Pischedda. Alla mezz’ora si fa minacciosa la Luiss con un ghiotto assist per De Vincenzi che manca clamorosamente il bersaglio da pochi passi. Al 35’, prodezza di Pacelli su girata aerea dello scatenato De Vincenzi. Al 41’, Pillot costringe al miracolo il portiere rossoblù. Prima del riposo universitari vicini al pari con una deviazione aerea di Vilmercati a cui si oppone in tuffo Pacelli.NELLA RIPRESA DOPPIETTA DI DE VINCENZILa seconda frazione di gioco si apre con un calcio di rigore per gli ospiti e la conseguente espulsione di Spagnoletti, reo di aver respinto con un braccio, a pochi passi dalla linea di porta, la conclusione di Mottola a portiere battuto. Dal dischetto fa centro De Vincenzi. Ridotto il dieci il Fiumicino reagisce con carattere e questo lo porta addirittura al vantaggio. Al 23’, clamoroso palo interno colpito da capitan Benedetti. Preludio al gol del 2 a 1. Cinti atterra in area Parini e l’incerta giacchetta nera di Brindisi concede la massima punizione. Con freddezza lo specialista Pischedda spedisce la sfera in fondo al sacco. Al 38’, l’arbitro spedisce sotto la doccia Cinti per doppia ammonizione. E’ bravo in due occasioni Puzzocrea a anticipare fuori area Carboni lanciato a rete. Al 41’, la Luiss porta le sorti del confronto di nuovo in equilibrio. Pasticcio difensivo che permette l’astuto Vilmercati di mettere al centro la sfera dove piomba con un falco De Vincenzi che in scivolata spedisce in rete.Fiumicino 1926: Pacelli, De Franco (13’ st Crescenzo 29’ Gargiulo), Camanni (40’ st Davi), Benedetti, Spagnoletti, Bove, Parini, Cuomo, Carbone, Pischedda, Tremeliti. A disp. Greci, De Nicolo, Campoli, Giampaolo, Munaretto, Ottello All. Ceccarelli.Luiss: Puzzocrea, Roscioli, Costa (25’pt Cinti), Maestrelli, Carbone, Barone (27’ st Vacca), Vilmercati, Pillot (27’ st Nolano), D’Agostino, Mottola, De Vincenti. A disp. Vecchi, Bettoni, Gerini, Oliviero, Guerani. All. Rambaudi.Arbitro: Recchia di Brindisi (D’Alessandris-Peluso)Reti: 16’ pt Carbone, 4’ st De Vincenzi (rig.), 24’ Pischedda (rig.), 42’ De Vincenzi.Espulsi: 3’ st Spagnoletti, 38’ CintiNote: spettatori 300 circa. Ammoniti: Mottola, D’Agostino, De Franco, Pillot, Pischedda, De Vincenzi. Maestrelli, Carbone. Angoli 7 a 3 per il Fiumicino.