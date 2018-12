Finisce a reti bianche tra Villa Adriana e Zena Montecelio

Finisce a reti bianche la sfida tra Villa Adriana e Zena Montecelio, gara valida per la decima giornata del campionato di Prima Categoria, girone E. La contesa tra le due compagini prevede una lotta serrata a centrocampo con entrambi i portieri che sono completamente inoperosi. Primo tempo in mano ai rossoblù, con la mediana che macina diversi palloni su cui tuttavia la difesa biancoverde fa buona guardia. Lo Zena Montecelio tira di più, ma è per il Villa Adriana l'occasione più nitida quando, al 20', l'attaccante locale cade in circostanze nebulose dopo l'uscita pulita di Bruschi. Da thriller anche l'esito del penalty: prima gli imperiali realizzano il gol, ma l'arbitro annulla tutto e ammonisce un giocatore biancoverde entrato in area. Alla ripetizione, il pallone si stampa sul palo. Alla ripetizione, il pallone si stampa sul palo. Dei grifoni di Montecelio, invece, è Vitali ad andare vicino al gol, con una magistrale punizione sotto l'incrocio che chiama al miracolo Leonetta. Interviene poi Marini a ribadire in rete, ma l'arbitro fischia un fuorigioco che suscita più di qualche dubbio. Nella ripresa supremazia dei biancoverdi per la prima metà del tempo, ma i rossoblù riprendono il pallino del gioco nel finale.

