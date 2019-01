Finisce 1-1 tra Cynthia e Valle del Tevere. verdetto rimandato alla gara di ritorno

Un gol per parte nel pareggio della gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia Eccellenza tra Cynthia e Valle del Tevere che vedeva l’esordio in panchina di Panno per i padroni di casa. Prime emozioni del match targate Valle del Tevere che con Danieli si fa vedere dalle parti del portiere avversario senza rendersi particolarmente pericoloso. Il match in questa prima fase risulta essere molto combattuto con gli ospiti che cercano più volte di prendere in mano il pallino del gioco ma il Cynthia non concede troppi spazi. Al 10’ altra occasione per i sabini con un sinistro al volo di Gomez, su cross dalla destra di Paletta, che finisce però alto. Al 25’ prima chance per i padroni di casa con una bella palla in profondità di Silvagni per Di Mario che viene però anticipato bene dall’uscita bassa di De Vellis. Il Cynthia continua ad attaccare ed al 35’ si porta in vantaggio: Scacchetti raccoglie una respinta corta della difesa, appena dentro l’area controlla di petto e fa partire un destro che bacia il palo lontano e gonfia la rete, davvero un grandissimo goal del numero 10. La partita si incattivisce un pò al 37’ per via di un brutto intervento di Kone, punito con il cartellino giallo, che rischia di scatenare una rissa tra i giocatori delle due squadre. Nel finale di tempo occasionissima per la Valle del Tevere, con Gomez che ha sul destro il pallone del pareggio ma, da solo davanti al portiere, spara a lato. Si chiude così la prima frazione di gioco, con i padroni di casa in vantaggio per 1-0. Cynthia che nella ripresa soffre la spinta della Valle del Tevere che al 25’ trova il pareggio: Jammeh allarga bene sulla destra per Paletta che mette al centro, Sciarra smanaccia ma il pallone finisce sui piedi di Mamarang che deposita in rete con il destro a porta vuota.

Ultimo aggiornamento: 18:07

