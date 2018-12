La Serie D chiuderà domani il 2018 con due recuperi di campionato. Alle ore 14.30 si giocheranno le sfide tra Vis Artena e SFF Atletico e Trastevere-Città di Anagni, entrambe gare di recupero della 14^ giornata. Dopo il terzo ko sardo stagionale, il tecnico del Trastevere Fabrizio Perrotti metet in guardia i romani dal fare il ... bototo di fine anno.

«Finiamo il girone d’andata con un impegno per niente facile. Andiamo ad incontrare una squadra che si trova in un ottimo momento, che è in salute. Se non interpreteremo la gara nel modo giusto rischiamo». Una vittoria riporterebbe il Trastevere in vetta, sia pure in coabitazione: «Credo che il giudizio su questo girone d’andata sia comunque positivo. Ci aspettavamo di avere qualche squadra in più davanti a noi. Invece, malgrado qualche nostra ingenuità siamo al pari delle migliori». © RIPRODUZIONE RISERVATA