Nel fine settimana che ha incoronato Daniele Orsato miglior arbitro al mondo premiando ancora una volta la scuola arbitrale italiana (Collina, Rosetti, Rizzoli i predecessori), i suoi “eredi” danno prova di non vedere neppure da lontano l’arbitro di Schio, che sabato è tornato ad arbitrare dopo un mese di assenza dalla serie A (per diversi motivi) in un derby di Torino che lalla fine l'ha premiato tra i migliori in campo. Nonostante il gol di Cuadrato annullato per una posizione irregolare di Bonucci che ha fatto molto discutere per un confronto con il passato, ovvero con il gol del 3-2 di Bonucci in Juve-Roma con Vidal in fuorigioco davanti al portiere giallorosso, ma senza influenzarne la visibilità del pallone.

Orsato ha meritato il riconoscimento, che sigilla una carriera che manca dell’acuto, ovvero di una grande competizione internazionale, che con questa pandemia rischia di vedersi di nuovo sfuggire di mano. Dietro Orsato, però, il vuoto si allarga sempre di più. Maresca, che viene indicato come il futuro numero uno arbitrale, ieri ha dimostrato che di strada da fare deve farne ancora tanta e che la fiducia riposta in lui è stata davvero eccessiva. Non è piaciuto per niente l’atteggiamento tenuto dal direttore di gara in Roma-Sassuolo (sembrava dover stare in campo per forza..) che ha fatto saltare i nervi al tecnico della Roma, Fonseca, già alla fine del primo tempo.

L’incapacità di dialogare e di spiegare si è aggiunta alle valutazioni tecniche sulla distribuzione dei cartellini; i due gialli a Pedro possono starci, ma è il mancato rosso a Obiang a dover essere segnato con la matita rossa. L’intervento scomposto e imprudente del calciatore del Sassuolo ha messo ko Lorenzo Pellegrini ma il fallo è stato punito solo con il giallo, anzichè con il rosso. All’Olimpico, anche un altro internazionale della nouvelle vague, Guida, si è distratto davanti al video, non richiamando il napoletano all’on field review. Cosa che ha invece fatto Nasca (varista...) con l’arbitro Marinelli in Crotone-Napoli, richiamandolo per un brutto fallo di Petricone su Lozano, che ha poi giustamente preso il cartellino rosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA