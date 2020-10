Ci risiamo. Il problema del rapporto tra arbitro in campo e arbitro Var è riemerso. Sabato pomeriggio a Bergamo lo fatto riemergeze Calvarese, che ha voluto mantenere il punto sul calcio di rigore assegnato all’Atalanta. Richiamato al video da Banti, il varista, nonostante le immagini lasciassero pensare tutto il contrario, l’arbitro di Teramo, rimasto in pista grazie alla riforma della Can , non ha voiluto sentire ragioni, conbermando il calcio di rigore per un calcio di Keita a Zapata che non c’è. Calvarese ha commesso lo stesso errore che era costato un lungo stop a Fabbri la scorsa stagione. Un precedente che porterà Rizzoli a mettere “in panchina” lo stesso Calvarese. Il designatore, rispetto allo scorso campionato, ora può contare su un’ampia squadra e mettere a riposo chi è fuori forma sarà meno difficile, per non dire facile.

Anche in questo turno di campionato, i direttori di gara ex Can B impiegati sono stati due (il romano Marini e l’abruzzese Di Martino) segnale che chi sbaglia paga (anche in termini economici) restando a casa. Allo stesso tempo, chi fa bene viene premiato dallo stesso Rizzoli. Com’è accaduto a Forneua, che dopo Crotone-Juventus sembrava essere stato “degradato” con una designazione in serie B, ma che in realtà altro non era che una forma di continuità al buon momento del direttore di gara romano di origini belghe. Ieri, Forneau è tornato subito a dirigere in serie A (seconda gara di fila, com’è accaduto per Doveri...) segnale, questo sì, che la direzione di Crotone era stata giudicata buona dai vertici arbitrali.

A proposito di arbitri esperti, anche Irrati non sembra più avere lo smalto di una volta. Per vedere il fallo di Schouten (a trequarti campo) all’origine del gol del Bologna, poi annullato, c’è voluto l’intervento del Var, che però sorvola su un possibile fallo da rigore di Parolo su Soriano. Ma che questa stagione sarà meno caratterizzata dai calci di rigore, lo confermano anche alcune decisioni dubbie registrate nelle gare di ieri: suscita perplessità. A Benevento, manca probabilmente un penalty al Napoli per un intervento in area di Foulon su Lozano. Gli stessi dubbi che c’erano stati sabato per un intervento di Bani su Lukaku che si apprestava a girare in rete da pochi passi.

