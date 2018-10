Arbitri, sui rigori il video resto spento. Orsato, i cartellini non tornano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Var resta a bordo campo, in questo turno di campionato, senza invadere il terreno di gioco e minare così la “suscettibilità” dei direttori di gara impegnati a dirigere gli incontri. Sabato sera, a dire il vero ci ha provato Pairetto, che il web ha rivelato essere arrivato al fotofinish con Gavillucci, la scorsa stagione, nelle valutazioni di fine stagione. Situazione che ha spinto l’arbitro di Latina fuori dagli organici e a intentare una causa dagli sviluppi ancora imprevedibili. L’arbitro figlio d’arte a Empoli ha provato a far ravvedere Mazzoleni nella concessione di un rigore (generoso) contro la Roma. Tentativo vano, anche se il bergamasco ha vacillato parecchio davanti al monitor nell’on field review rivedendo il pallone che colpiva il braccio di Under, lungo il corpo e in posizione naturale. Nel dubbio, ha confermato la sua prima decisione. La Var fa invece annullare un gol al Genoa (ma in questo tipo di intervento c’è oggettività e non quella soggettività che crea qualche problema a chi arbitra...) per un fuorigioco di Criscito, che è oltre i difensori del Parma quando il pallone è spizzato di testa da Piatek. Anche Orsato, ieri, dopo Valeri la scorsa settimana, sembra che subisca l’effetto Mondiale. La sua gestione di Lazio-Fiorentina non è piaciuta. Soprattutto la gestione di cartellini, che ha portato allo sviluppo di un gioco troppo duro. Proteste laziali per un’uscita temeraria di Lafont a trequarti campo per colpire il pallone di testa. Il numero uno viola, però, colpisce anche con il braccio Leiva e per questo, dai laziali viene chiesta la sua espulsione. Orsato, dopo un silent check, non interviene per sanzionare l’intervento di Lafont. La Fiorentina ha invece chiesto un calcio rigore, quando Simeone viene colpito in area da Acerbi, che non trova il pallone. Orsato fa continuare e la Var non lo invita a cambiare idea, giudicando la sua posizione ottimale per vedere. A Napoli, episodio dubbio in area del Sassuolo, quando Hysaj si infila sulla destra e Marlon lo fa finire a terra. Proteste dei giocatori del Napoli, ma nessun provvedimento sia da parte di Di Bello che di Mariani. Non c’è bisogno di revisione, invece, per il rigore concesso da Maresca in Spal-Inter: il fallo di Miranda su Felipe è senza ombra di dubbio.