Ronaldo, assalto alla Nations League: a Oporto la finale con l'Olanda

I riflettori sono puntati ancora tutti su di lui, Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse della Juventus questa sera guiderà, allo stadio Do Dragao di Oporto, il suo Portogallo contro l'Olanda dei giovani fenomeni dell'Ajax nella prima finale della Nations League. Fra i pali della porta dei tulipani ci sarà il secondo di Ter Stegen al Barcellona, Jasper Cillessen, che oggi, in un'intervista al Mundo Deportivo, ha ribadito che «l'Olanda vuole vincere e può farlo, anche se non sarà facile contro i campioni d'Europa». «I nostri avversari non hanno solo Ronaldo, ma tanti altri calciatori in grado di fare la differenza», ha aggiunto il portiere. Dal canto suo il cinque volte Pallone d'Oro, in un'intervista pubblicata dal sito dell'Uefa, ha parlato bene degli avversari. «L'Olanda è una Nazionale eccellente – le parole di CR7 - Ci sono giovani già esperti che la rendono ancora più forte. È una finale incerta, tutta da giocare, come tutte le finali».