Finale movimentato tra Pomezia e Campus Eur. Avanti gli ospiti in Coppa

Finale concitato nella partita di coppa Italia Eccellenza tra Pomezia e Campus Eur dove secondo alcune indiscrezioni, il patron del Pomezia Alessio Bizzaglia avrebbe colpito uno dei due assistenti di gara con uno schiaffo al volto tentando di avvicinarsi in seguito nuovamente al membro della terna arbitrale fino all’arrivo di uno dei dirigenti rossoblù che sarebbe riuscito ad allontanarlo. L’assistente si sarebbe poi recato al Pronto soccorso di Pomezia per farsi visitare. Nel caos di fine partita inoltre si sarebbe creato un alterco tra il tecnico degli ospiti e un giocatore del Pomezia. Pronte le smentite del patron dei rossoblù che attende il provvedimento del Giudice Sportivo pronto a fare luce su quanto accaduto al termine di una sfida che è stata in bilico fino al triplice fischio dove a passare il turno è stato il Campus Eur.

Ultimo aggiornamento: 18:08

