19 Maggio 2021

di Alberto Mauro

(Lettura 2 minuti)







C’è la Dea nel destino della Juventus, per provare a risollevare almeno il finale di una stagione storta. La Coppa Italia è la penultima spiaggia per i bianconeri, ma anche l’ultima dipenderà direttamente dagli uomini di Gasperini, arbitri della Champions contro il Milan domenica alle 20.45, mentre i bianconeri dovranno battere il Bologna per sperare nel quarto posto. I nerazzurri puntano in alto, già sicuri della qualificazione all’Europa che conta per il terzo anno consecutivo, a caccia di un secondo posto storico in campionato e una Coppa Italia che manca dal 1963. Motivazioni a mille, con Gasperini sempre più osannato dal critica e tra gli osservati speciali dai piani alti della Continassa, dopo più di 18 anni nelle giovanili bianconere. La Juve in questo momento è lontana anni luce dal gioco, la freschezza e la fluidità di manovra dei nerazzurri, ma ha i campioni che possono fare la differenza, soprattutto in gara secca.

Buffon a meno di sorprese stasera chiuderà la sua seconda avventura in bianconero, anche per Chiellini potrebbe essere l’ultima finale. Fuori Bonucci per infortunio (distorsione al ginocchio) con de Ligt e Chiellini coppia centrale in difesa. A centrocampo ballottaggio McKennie - Kulusevski, davanti Dybala dal primo minuto accanto a Ronaldo. Mentre il destino di Pirlo sembra già segnato, a prescindere dalla finale di Coppa Italia e la qualificazione in Champions. “C’è un trofeo da alzare, io penso a fare bene il mio lavoro cercando di finire alla grande, vincendo la Coppa Italia e l’ultima contro il Bologna. Il mio futuro? Ci sarà tempo di parlarne. A livello fisico stiamo molto bene, corriamo e sprintiamo più degli altri. Io e Gasp siamo due allenatori diversi con caratteri e percorsi diversi. Si sta togliendo grandi soddisfazioni, io sono all’inizio e spero di farne altre”. Una visione condivisa dallo stesso Gasp, che evidenzia il gap d’esperienza con Pirlo. «Io ho fatto un certo cammino e ho un’altra età - ammette il tecnico nerazzurro -, ognuno ha le soddisfazioni del percorso che ha fatto. La Juve esige certi risultati, per loro è una stagione difficile ma posso ancora fare ancora bene. La Coppa sarebbe una bella ciliegina, ma la torta sono gli ultimi 5 anni. Domani se battiamo la Juve ci sarà una grande festa. Non penso ad altro, comprese le voci sulla panchina bianconera».