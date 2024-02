Finale Coppa d'Africa: dove vedere Nigeria-Costa d'Avorio e orario

Stasera va in scena l'ultimo atto della Coppa d'Africa, la finale tra Nigeria e Costa d'Avorio. Osimhen e compagni erano considerati favoriti alla vigilia della competizione, con i pronostici che pendevano tutti per loro. Le Super Aquile sono arrivati secondi nel girone dove, per la quinta volta in questo secolo, c'era anche l'avversaria della finale. Gli Elefanti sono passati a sorpresa tra le migliori terze del torneo e hanno rischiato di non arrivare all'ultimo appuntamento. Ora tutto si decide in 90 minuti più eventuale recupero e lotteria dei rigori.

Dove vedere la finale di Coppa d'Africa

L'orario della finale di Coppa d'Africa è alle 21 italiane. Nigeria-Costa d'Avorio è disponibile in diretta tv sul canale di Sportitalia. Sempre l'emittente televisiva trasmette le immagini della gara anche in streaming tramite l'applicazione e tramite il proprio sito ufficiale.

Probabili formazioni

Nigeria (4-3-3): Nwabali; Ola Aina, Ajayi, Troost-Ekong, Sanusi; Onyeka, Aribo, Iwobi; Simon, Osimhen, Lookman.

All. Peseiro.

Costa d'Avorio (4-3-3): Y. Fofana; Singo, Diomande, Ndicka, Konan; Kessié, Sangaré, S. Fofana; Boga, Krasso, Bamba. All. Gasset.

Nei gironi

Il gruppo A ha visto la Guinea Equatoriale conquistare il primo posto con 7 punti, gli stessi della Nigeria che però era sotto per differenza reti. Un pareggio proprio tra le due sqaudre e poi due vittorie per 1-0 per Osimhen e compagni, con quest'ultimo che ha segnato una sola rete proprio contro la Guinea Equatoriale.

Al terzo posto del gruppo è passata la Costa d'Avorio di Kessié e del romanista Ndicka. Solo tre punti per gli Elefanti che vincono con la Guinea-Bissau 2-0.

La Nigeria dopo i gironi

Dopo la fase a gironi, la Nigeria ha vinto con il Camerun 2-0 e poi con l'Angola 1-0. Contro il Sudafrica in semifinale è arrivato il primo vero ostacolo per Osimhen e compagni, che hanno ottenuto il pass ai calci di rigore. Dal dischetto l'errore dell'ex Torino Ola Aina ha spaventato i tifosi che, però, hanno potuto esultare grazie all'altro errore dei sudafricani.

La Costa d'Avorio nella fase ad eliminazione

La prima partita ad eliminazione diretta pr la Costa d'Avorio è sata molto difficile, con il successo contro il Senegal che è arrivato ai calci di rigore dopo che Kessié ha acciuffato il pareggio all'86'. Dagli undici metri cinque su cinque e l'errore di Niakhate è stato fondamentale per permettergli di passare il turno. I quarti di finale contro il Mali sono stati altrettanto difficili, con la vittoria che è arrivata per 2-1 nei tempi supplementari. Il gol di Haller in semifinale contro la Repubblica Democratica del Congo è bastata per passare, con meno pensieri, il penultimo atto.