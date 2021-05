29 Maggio 2021

di Salvatore Riggio

(Lettura 1 minuto)







Il record di Milano è salvo grazie al Chelsea. La città del Duomo è l’unica in Europa ad aver vinto la massima competizione continentale con due squadre. In totale sono 10 i trionfi: sette con il Milan (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003 e 2007) e tre con l’Inter (1964,1965 e 2010). Nessun altro luogo al mondo può vantare tutto questo. Nemmeno Madrid, ad esempio, che è invece la città con più successi in assoluto. Ben 13 e tutti del Real. La città di Manchester c’è andata vicina con la finalissima di Oporto, ma i Citizens di Pep Guardiola non sono riusciti ad alzare la prima Champions della propria storia. Fallendo così l’aggancio a Milano. Come in passato è già successo a Londra, che ha vinto soltanto con il Chelsea (2012 e 2021 appunto), ma aveva perso con l’Arsenal nel 2006 (k.o. con il Barcellona) e poi con il Tottenham nel 2019 nella finale tutta inglese contro il Liverpool. Nella lista c’è anche Belgrado tra le città ad aver portato due squadre in finale, ma una sola ha conquistato l’allora Coppa dei Campioni. La prima è il Partizan, sconfitto nel 1966 (2-1 contro il Real Madrid all’Heysel di Bruxelles). La seconda la Stella Rossa, vittoriosa al San Nicola di Bari ai rigori contro il Marsiglia nel 1991.