Contrattempo per Diego Simeone in vista della partita di ritorno con la Juve, in programma il 12 marzo a Torino: il terzino dell'Atletico Madrid, Filipe Luis, ha riportato una «lesione muscolare al soleo della gamba sinistra». Lo annuncia il club spagnolo in una nota sul proprio sito ufficiale. Il 33enne brasiliano è a forte rischio per il match del 12 marzo a Torino contro la Juventus, ritorno degli ottavi di Champions League.





© RIPRODUZIONE RISERVATA