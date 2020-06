Figc, Ulivieri: «Ripresa? È dura, ma ce la faremo»

«La ripresa del campionato? Sapevamo che non sarebbe stata facile, ma era prevedibile e abbiamo fiducia». Così il presidente dell’Associazione italiana allenatori, Renzo Ulivieri, prima di entrare negli uffici di via Allegri a Roma per il consiglio federale. Presenti, tra gli altri, Damiano Tommasi, presidente Associazione italiana calciatori, Francesco Ghirelli, presidente Serie C, Cosimo Sibila, presidente della Lnd, e Claudio Lotito, consigliere federale.

