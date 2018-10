La federcalcio del neopresidente Gabriele Gravina ha appena sospeso dalla funzione il direttore generale Michele Uva. Lo apprende l'Ansa. Al dirigente, in carica dal 2014, è stata consegnata una lettera predisposta dai legali della Figc. «Dobbiamo fare valutazioni sulle posizioni di vertice», è la posizione che trapela in via Allegri. © RIPRODUZIONE RISERVATA