Figc, pubblicato il protocollo per l'organizzazione delle attività delle Nazionali

La Figc ha pubblicato sul proprio sito (www.figc.it) il Protocollo con le indicazioni generali per la pianificazione, l'organizzazione e la gestione delle attività delle Nazionali finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologia da Covid-19. Il documento è stato redatto sulla base delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e contenimento dell'emergenza emanate dalle Autorità governative italiane e tenendo conto delle specifiche indicazioni provenienti dagli organismi internazionali Uefa e Fifa, che hanno disciplinato con appositi Protocolli (in particolare 'l'UEFA Return to Play Protocol' dello scorso 15 luglio) e raccomandazioni generali il ritorno allo svolgimento delle competizioni calcistiche internazionali.

