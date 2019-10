Figc, presentato a Coverciano il corso per responsabile del settore giovanile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo ottobre l’iniziativa è stata presentata a Roma, mentre stamani a Covercianopresidente del, ha illustrato nei dettagli la nascita del nuovo corso specifico per gestire e istruire i giocatori del domani. Un corso per formare il responsabile del settore giovanile. “Oggi - ha detto Albertini - alla guida dei vivai ci sono allenatori o direttori sportivi, in altri casi addirittura i segretari del club. Basta avere il titolo di di diesse o allenatore professionista per dirigere, in una società professionistica, un vivaio”.Inoltre è stato istituito un premio di assoluto spessore perché intitolato alla memoria di Mino Favini, il grande demiurgo del vivaio atalantino scomparso il 23 aprile scorso dopo aver cresciuto per decenni giovani campioni.Albertini, accompagnato da- componente della sezione per lo “Sviluppo del calcio giovanile e scolastico” del Settore Tecnico -, ha spiegato l’operazione: “Questo corso nasce proprio perché dobbiamo dare specificità. Noi dobbiamo costruire buoni calciatori, come Filippo Galli spesso mi ricorda spesso. Il buon calciatore è anche una buona persona perché ha valori. Oggi anche laci richiede questa figura di elite, il responsabile di settore giovanile. Vogliamo armonizzare questa normativa, per le qualifiche che la persona che svolge questo compito deve avere”.Dopo è passato agli obiettivi: “Lo scopo è fare qualcosa di nuovo. I corsi Uefa C infatti e quello per allenatori hanno già molto di buono, mentre questo corso parte da zero. Pensavamo di essere innovativi - ha sorriso Albertini - e invece mi hanno ricordato che l’ultima volta di questo corso, un episodio sporadico, fu per merito di Allodi… Quindi abbiamo pescato una cosa positiva dal passato.Un altro aspetto: la produttività: “Abbiamo la presunzione di dare qualcosa di nuovo. Perché offriamo un motivo importante di investimento anche per chi segue i bilanci e quindi le plusvalenze. Queste sono più importanti per il settore giovanile. Se facciamo giovani buoni si vendono bene e restano in gioco a lungo. La Germania sta cominciando a raccogliere ora i primi frutti. La Spagna idem, ci stanno precedendo, ma ora iniziamo noi. Il corso comincerà il 18 novembre e l’invito sarà esteso a tutti i responsabili della serie A poi allargheremo. Abbiamo contattato anche docenti stranieri. Partendo da Roberto Mancini figura chiave per noi. Per arrivare a febbraio con il nostro corso standard e dopo inviteremo tutti”.: “In concomitanza con questo corso abbiamo istituito col presidente Gravina il premio Mino Favini, il premio dei nostri settori giovanili. Vogliamo ripercorrere il solco della Panchina d’Oro. Voteranno i responsabili dei vivai, gente che sta sul campo. E mi piace ricordare che la richiesta di fare questo corso è arrivata dalla Lega Pro e mi fa molto piacere. Mi ha invogliato a farlo velocemente. In una stagione vogliamo andare a regime e dal secondo anno possiamo ipotizzare che figure nuove inizino a fare questa carriera. A livello europeo ci sono cose simili certo, ma i modelli vanno contestualizzati. Un figura riconosciuta”.Filippo Galli ha aggiunto: “Io sarò l’organizzatore e ringrazio la FIGC: sarà basato sul dialogo e il confronto per avere spunti. Accompagnare un giocatore dal vivaio alla prima squadra significa abbattere i costi. Primo corso di 36 ore mentre da febbraio 192 ore, otto moduli. Competenze tecniche, amministrative, normative, organizzative. Oltre ad una parte legata alle attività per tutelare i minorenni, ce le chiede la UE. Faremo tavole rotonde non solo nel primo corso di elite, ma anche dopo. E’ giusto guardare anche all’estero. Si parlerà molto di metodo. Un metodo condiviso cosa che oggi accade difficilmente. Un bambino che entra a 8 anni nei seguenti 10 deve avere un percorso educativo omogeneo. E’ giusto fare autocritica perché da noi sono nati meno talenti ultimamente”.E proprio su questo tema Albertini ha concluso con questa triste statistica: “Se prendiamo in considerazione le nomination nelle ultime 10 edizione del Pallone d’Oro, la Spagna è stata nominata con i propri calciatori 41 volte su un totale di 258, noi come Italia solo 7… Vogliamo dare un nuovo impulso al calcio italiano”.