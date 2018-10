Figc, Moratti declina l'offerta: non corre per la Lega di A

Massimo Moratti ha definitivamente declinato l'offerta di correre per la presidenza della Figc come candidato della Lega Serie A. A quanto si apprende, l'ex proprietario dell'Inter ha comunicato la sua decisione al n.1 della Juventus, Andrea Agnelli, il primo a lanciare l'idea di compattare i club di Serie A attorno alla sua figura. Dopo le voci sulla sua candidatura, Moratti non era apparso convinto e la soluzione non ha trovato consenso diffuso fra i club, che domani si riuniranno in assemblea.

