Figc, Miccichè: «Programma Gravina converge con il nostro. Lo appoggeremo»

«In questo momento è fondamentale l’unitarietà, che dovrà essere l’obiettivo per il prossimo biennio». Così Gaetano Miccichè, presidente della Lega Serie A, durante l’Assemblea Elettiva della Figc in corso all’Hilton di Fiumicino si è espresso sulla possibile elezione di Gabriele Gravina, candidato unico. «Al 90% i programmi di Gravina convergono con quelli della nostra Lega - ha detto Miccichè -. Se verrà eletto, gli chiederò di velocizzare i tempi di realizzazione delle riforme perché questo è un mondo in cui bisogna darsi un timing preciso. Se verrà eletto, avrai il nostro supporto». Nel suo discorso Miccichè ha poi evidenziato i numeri del massimo campionato italiano: «Generiamo un valore indotto superiore a 18miliardi l’anno. Rappresentiamo una delle più grandi industrie del Paese. Abbiamo decine di milioni di appassionati che ci seguono». Insomma, «più che un “giuoco” un’industria» che deve portare ad una «analisi completa sui nostri concorrenti, che sono gli altri Paesi come Gran Bretagna, Francia e Spagna, e sui mercati di sbocco». Non solo, secondo Miccichè «i numeri ci danno un ruolo di propulsione e di indirizzo nei prossimi mesi». Una missione possibile anche attravero le riforme, «riforme di tutti».