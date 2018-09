Figc, Lnd, Lega Pro e Aia incontrano Ulivieri: c'è l'accordo

Lega Dilettanti, Lega Pro e Aia si sono incontrate con l'Assoallenatori di Renzo Ulivieri, e hanno condiviso il programma per le elezioni Figc e la candidatura alla presidenza. Lo afferma una nota all'Ansa di queste componenti federali. «L'incontro è risultato di estrema positività»: in sostanza sarebbe stato trovato l'accordo. Alla riunione non ha preso parte l'Aic, ma i partecipanti hanno «condiviso che il percorso individuato rimane aperto alle altre componenti».



All'incontro, avvenuto a Roma, erano presenti il presidente della Lnd, Cosimo Sibilia, quello della Lega Pro, Gabriele Gravina, il n.1 dell'Associazione arbitri, Marcello Nicchi, Renzo Ulivieri per l'Aiac e l'ex presidente federale Giancarlo Abete. Le elezioni della Federcalcio sono state fissate il 22 ottobre prossimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA