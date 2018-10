Figc, la Lega serie A con Gravina: «Rilanciamo il calcio insieme»

C'è «grande convergenza e condivisione fra le priorità della Lega Serie A sulle tematiche da affrontare nei prossimi mesi e il programma» di Gabriele Gravina «per rilanciare insieme il calcio italiano». Una nota sancisce l'alleanza fra la Serie A e il candidato unico alla presidenza della Figc, dopo il confronto sui programmi in Consiglio di Lega. Gravina è già sostenuto da Lega Pro, Lnd, Aia e allenatori, e non è previsto un incontro con l'Aic. «L'ho chiesto - ha spiegato il n.1 della Lega Pro -, purtroppo hanno ritenuto diversamente».

«Il Consiglio di Lega Serie A, riunito a Milano sotto la Presidenza di Gaetano Miccichè, ha incontrato questa mattina Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro - si legge in una nota della Lega Serie A -. Durante il confronto, definito “costruttivo e propositivo” da tutti i partecipanti, è stata riscontrata grande convergenza e condivisione tra le priorità della Lega Serie A sulle tematiche da affrontare nei prossimi mesi e il programma del candidato unico alle prossime elezioni federali del 22 ottobre per rilanciare insieme il calcio italiano». Le elezioni federali saranno al centro di un'assemblea della Lega Serie A settimana prossima. Intanto, al termine dell'incontro, durato circa un'ora e mezza, Gravina ha commentato: «È stato molto costruttivo e positivo, un confronto aperto, quindi mi sembra ci siano i presupposti per lavorare insieme. C'è moltissima convergenza, come era prevedibile già da qualche giorno. Per cui - ha continuato - ora, al di là del fatto che io sia l'unico candidato, tutto questo agevola anche il compito». Il presidente della Lega Pro ha confermato che non è in programma un confronto con l'Assocalciatori. «Ho chiesto di partecipare ma purtroppo hanno ritenuto diversamente», ha spiegato.

