Figc, Lega Serie A: «Assemblea aperta per verifica convergenza sul candidato»

Non è escluso che alla fine la Lega Serie A proponga un proprio candidato per la presidenza della Federcalcio. Intanto resta in sospeso la posizione dell'associazione dei 20 club, a pochi giorni dalla scadenza per la presentazione delle candidature, fissata il 7 ottobre. In assemblea, davanti ai rappresentanti di tutti i venti club, come si legge nella nota il presidente della Lega, Gaetano Miccichè, «ha dato lettura della piattaforma programmatica elaborata e approvata all'unanimità dal Consiglio di amministrazione della Lega Serie A, per l'elezione federale del prossimo 22 ottobre. Tra i punti elettorali, la modifica della governance della Figc, la riforma della giustizia sportiva, il miglioramento dell'attività della Covisoc, la modifica del format dei campionati, i temi del Club Italia, delle seconde squadre e della Serie A femminile». «L'Assemblea - conclude il comunicato - rimarrà aperta sino a venerdì 5 ottobre per permettere a tutte le società di contribuire con eventuali integrazioni al programma e verificare la possibilità di convergenza su un candidato che possa pienamente rappresentare la Lega Serie A».

