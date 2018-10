Figc, Lega di Serie B fredda su Gravina: «Dia i tempi della riforma dei campionati»

La Lega B scioglierà il nodo su Gabriele Gravina venerdì mattina, quando il candidato unico alle elezioni per la presidenza della Figc di lunedì prossimo è stato invitato a partecipare all'assemblea dei club cadetti per alcuni chiarimenti sul suo programma, a partire dalla certezza sui tempi stretti per la riforma dei campionati. «A Gravina contestiamo di non aver speso nemmeno una riga sulla nostra serie - ha osservato il presidente della Lega B Mauro Balata, al termine dell'assemblea rimasta aperta fino a venerdì -. Gli proporremo dei temi urgenti per tutto il movimento. Per primo la riforma dei campionati: mi pare sia abbozzata nel programma, ma vorremmo sapere se verrà licenziata rapidamente e sarà in vigore dalla prossima stagione». Gli altri temi prioritari per la Lega B sono la riforma dei pesi elettorali («A e B non possono insieme contare quanto la Lega Pro e con la Golden Share non si farà mai nulla» ha detto Balata), il blocco delle promozioni per le seconde squadre, controlli più stringenti su bilanci e proprietà «senza escludere l'ausilio di soggetti esterni al calcio», e infine una rivisitazione della Legge Melandri.

