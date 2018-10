Figc, ipotesi Moratti per la presidenza con l'ok della Juventus

Il pranzo era fissato per un incontro a tre tra Gaetano Micciché, Andrea Agnelli e Massimo Moratti per discutere del futuro della Figc. Il presidente della Lega serie A assieme al club bianconero sono stati i primi ad avvallare l’ipotesi dell’ex patron dell’Inter come candidato alle elezioni federali del 22 ottobre. Poi, la fuga di notizie ha fatto saltare tutto (e non è da escludere, però, che il summit possa esserci stasera a cena). Sia chiaro: Moratti, il cui nome sarebbe a questo punto proposto nell’assemblea di venerdì in via Rosellini, accetterebbe soltanto in caso di larghissimo consenso. Che in questo momento non c’è in quanto Gabriele Gravina ha in mano il 63% elettorale composto da Lega Pro, dalla Lega Nazionale Dilettanti, dall’Aia e dall’Aiac. © RIPRODUZIONE RISERVATA