Figc, Gravina: «Serie C a tre livelli non va più bene»

«Conosco la Serie C benissimo, ne sono stato presidente, sono stato anche presidente di un club di Serie C per anni. Oggi le difficoltà sono di sistema, la Serie C soffre tanto, dobbiamo cogliere l'occasione per fare una rivoluzione culturale, un nuovo approccio nell'ambito della gestione. Le mie proposte le ho già avanzate, ci stiamo confrontando. La Serie C a tre livelli non va più bene». Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a Radio Cusano Tv Italia. «Bisogna tornare a un'eccellenza di Serie C di 20 squadre e poi 40 squadre di un'altra serie semi-professionistica -aggiunge il numero uno del calcio italiano-. Per individuare le squadre che devono far parte di una C d'elite basta seguire la classifica, ci sono società che arrivano prima delle altre. Queste decisioni dipendono dalla Lega Pro, il presidente Ghirelli già conosce questa proposta ed è favorevole, ma dipende dalle società».

