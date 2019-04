Gravina e i primi 100 giorni da presidente: «Orgoglioso delle riforme»

«Dopo un periodo piuttosto lungo di forti lacerazioni e di assenza di coinvolgimento a tutti i livelli, si sentiva forte un bisogno di unità, di partecipazione, di riforme e di entusiasmo. Sono queste le condizioni su cui si è coagulato un amplissimo consenso sulla mia persona e allo stesso tempo sono questi gli obiettivi che ispirano la mia Presidenza». Sono le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, in una intervista alla rivista «L'Arbitro», in cui il presidente federale traccia un bilancio dei suoi primi mesi in carica. «Gli ambiti su cui stiamo agendo sono diversi e trasversali, le riforme si attuano con grande senso di responsabilità. Il coinvolgimento delle componenti federali grazie al quale abbiamo modificato il format della Serie B portandolo a 20 squadre (sarebbe rimasto a 22 se non avessimo modificato gli artt. 49 e 50 delle NOIF), è un esempio virtuoso in questo senso. È il Consiglio Federale, dove sono rappresentati tutti, il luogo deputato alla discussione e al varo dei provvedimenti riformatori».



Gravina ha da poco sono trascorso i primi cento giorni a Via Allegri. «Quali sono le priorità del mio mandato e la strada per realizzarle? Abbiamo già fatto cose importanti che avranno una ricaduta positiva in termini di certezza delle regole e sostenibilità del sistema, a partire dalla prossima stagione sportiva. Mi riferisco alle Licenze Nazionali e al Codice dei controlli, approvati con sei mesi d'anticipo rispetto al passato, nei quali ci sono importanti novità per rendere il nostro calcio un luogo più giusto e più credibile. Ma una delle cose di cui vado più orgoglioso è l'impianto delle norme per contrastare la violenza agli arbitri, cui hanno concorso con grande senso di responsabilità, oltre all'Aia ovviamente, anche le altre componenti».



La violenza ai danni dei direttori di gara rimane una piaga da estirpare. «Non possiamo prescindere dall'investire ancora di più in progetti educativi, è un problema culturale che va combattuto alla fonte. La repressione è sicuramente un aspetto importante perché agisce come forte disincentivo ma non basta. È per questo che stiamo lavorando con il Settore Giovanile e Scolastico per entrare nelle scuole con ancora maggiore convinzione. Programmi di questo tipo, infatti, non rappresentano un costo ma un investimento per un calcio e una società migliore», ha sottolineato Gravina. D



a tempo l'Aia chiede maggiore autonomia organizzativa e finanziaria per crescere nel suo lavoro di formazione di arbitri e dirigenti. «L'autonomia, intesa come valorizzazione dell'attività organizzativa e gestionale, già esiste. Nell'attuale momento storico, grazie alla disponibilità e alla condivisione di idee e progetti di interesse generale, c'è anche una grande sintonia che stiamo rafforzando giorno dopo giorno e che va oltre la semplice formalizzazione di alcune procedure. In questa direzione sono stati fatti grandissimi passi in avanti rispetto al passato e riguarda non solo l'Aia ma anche altre aree strategiche della Figc», ha aggiunto il numero uno federale. Il presidente Gravina ha anche parlato di Euro 2020 che sarà l'edizione delle novità, a 60 anni dalla prima volta arriva il torneo a sedi miste. «Ci stiamo coordinando con la UEFA e tutti gli interlocutori nazionali, Governo, Roma Capitale e CONI, perché sia un evento straordinario. Vogliamo allestire la fan zone più grande e fascinosa d'Europa nel centro città, un luogo di incontro e di divertimento con le bellezze millenarie della città Eterna a fare da cornice. Stiamo definendo gli ambassador, avvieremo la campagna per il coinvolgimento dei volontari e finalizzando diverse iniziative per il lancio della vendita dei biglietti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA