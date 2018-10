Ficg, Gravina: «Apprezzo posizione Lega A, auspico nome unico»

«Ho apprezzato molto la posizione della Lega di A e indirettamente quella della Lega di B, perché mi sembra che siano state due scelte di grande responsabilità. Abbandonando le individuazioni piuttosto miopi legate alla persona e puntando tutto sui contenuti. E noi su questo vogliamo lavorare, cercando di essere riferimento e sintesi delle esigenze di tutti per far sì che il progetto sia un progetto comune». Lo dice il numero uno della Lega Pro e candidato presidente alla Federcalcio, Gabriele Gravina, a margine dell'assemblea elettiva della Lega nazionale dilettanti in corso a Roma. Il riferimento è alle parole del presidente della Lega di A, Gaetano Micciché, che dopo non aver espresso un proprio candidato ha specificato che «abbiamo lavorato sin dall'inizio sul programma, ritenendolo più importante del nome», condividendo più punti sul programma della maggioranza. «Continuiamo a lavorare in maniera molto molto assidua sui contenuti e sui progetti - ha proseguito Gravina - Oggi è un'altra giornata importante, un'assemblea altamente significativa come spinta, entusiasmo e valore a questo percorso progettuale ma soprattutto politico». Domani a mezzanotte scade la deadline per presentare le candidature, all'assemblea del 22 ottobre probabilmente Gravina sarà l'unico candidato: «Se è possibile non lo so, dobbiamo aspettare la giornata di domani - chiarisce - L'auspicio è quello di un'unica candidatura che sarebbe un segnale forte al nostro interno ma anche un messaggio di grande capacità verso l'esterno, di aggregazione di un mondo che ai più è apparso solo qualche mese fa disgregato».

