Figc, Gravina incontra Sabelli, al via i lavori dell'Olimpico per gli Europei

«È stato un confronto estremamente produttivo, svolto in un clima di grande collaborazione e per questo desidero ringraziare il presidente Sabelli». Così il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, dopo un incontro a Roma con il n.1 di Sport e Salute Spa, Rocco Sabelli. Nella riunione, informa la federazione, sono stati affrontati diversi argomenti, tra i quali l'organizzazione di Euro 2020 per lo stadio Olimpico (teatro di quattro partite, tra cui quella inaugurale). Sabelli ha annunciato che sono stati avviati gli interventi di ammodernamento dello stadio previsti dagli accordi della Figc e l'Uefa. Si tratta di lavori che comportano investimenti significativi, riguardanti l'impianto di illuminazione, la sistemazione di una nuova area media e della nuova area per la corporate hospitality. L'intervento è reso possibile grazie al contributo assegnato a Sport e Salute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è il più importante fatto all'Olimpico dal 2008.



Nel corso della riunione, cui ha partecipato anche il dg federale, Marco Brunelli, si è parlato anche del rapporto Figc-Sport e Salute - nonché i possibili servizi innovativi che la Società potrà fornire alla Federcalcio - , della nuova modalità di ripartizione dei contributi alle federazioni e dell'attività sportiva giovanile e sociale della Federcalcio. È stata concordata l'agenda dei prossimi impegni, alla luce del nuovo ruolo assegnato a Sport e Salute dalla riforma legislativa. Le priorità individuate per ora sono il progetto che coinvolge le scuole 'Tutti in Campò in collaborazione con il Miur, la costituzione di un gruppo di lavoro congiunto per mettere a punto le proposte che Sport e Salute, in accordo con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'organizzazione del Gioco e la gestione delle relative concessioni, dovrà fare per un nuovo concorso a premi legato al gioco del calcio.

