Figc, Gravina: «A Torino spot per il movimento femminile. In Lega Pro grande criticità»

«Sono entusiasta per quello che è avvenuto a Torino e per ciò che si sta costruendo intorno al movimento femminile». Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha sottolineato la grande partecipazione di pubblico per Juventus-Fiorentina, giocata sul terreno dello Stadium. «Finalmente alcune progettualità vengono svincolate da posizionamenti di tipo personalistico e tutto questo diventa patrimonio della federazione. Quando si ragiona con la logica che si sta costruendo qualcosa che appartiene al patrimonio della Figc la gente lo percepisce ed è partecipe - ha aggiunto ai microfoni di 'Radio anch'io sport (Rai Radio Uno) - Ieri c'è stato uno spot straordinario per tutto il calcio, non solo per quello femminile». Gravina ha anche risposto ad un ascoltatore che parlava di «grande ipocrisia», ricordando la gratuità dei biglietti d'ingresso: «Se non c'è interesse la gente non si sposta, non c'entra la gratuità. È un elemento sterile ed è ipocrita chi pensa il contrario». I 40mila dello Stadium «per una partita di calcio femminile, era un numero impensabile solo qualche settimana fa», ha proseguito Gravina, ringraziando il ct Milena Bertolini, «perché la qualificazione ai Mondiali è un elemento di grande traino». Ed ha auspicato di vedere tanto entusiasmo anche a Reggio Emilia, il 9 aprile, in occasione del test che la nazionale femminile giocherà contro l'Irlanda: «Saremo presenti in tanti e ci auguriamo ci sia la stessa partecipazione di pubblico. Torino deve diventare una regola».



Sabato, nel girone A della serie C, c'erano appena 1.000 spettatori per veder giocare la Lucchese che rischia di sparire, sotto il peso di 16 punti di penalizzazione. Non solo le note positive dei 40mila dello stadium per Juventus-Fiorentina femminile e della vittoria della Nazionale maschile sulla Finlandia nel fine settimana del calcio italiano. «Nel prossimo Consiglio federale affronteremo in modo deciso questo tema, che non riguarda solo la Lucchese, ma la grande criticità della Lega Pro - ha assicurato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ospite di 'Radio anch'io sport' - che presenta difficoltà nell'affrontare la competizione sportiva. C'è un equilibrio economico-finanziario che ci preoccupa», così come preoccupa «l'avvicinamento di soggetti che sono sgraditi all'interno del nostro mondo. Nel prossimo Cf proporremo di chiarire, sotto il profilo civilistico, alcuni criteri oggettivi che devono assicurare i nuovi acquirenti di società professionistiche. E poi i criteri soggettivi: proporrò l'istituzione di una 'black-list' per evitare che certi soggetti entrino nel nostro mondo. Li dobbiamo catalogare ed identificare». Quanto alla Lucchese «esiste una criticità importante. L'abbiamo già segnalata alla Procura federale perché intervenga ed indichi eventuali sanzioni che auspichiamo siano temporanee. Nel senso che se, alla fine, ci dovesse essere qualcuno che va in soccorso di questa società ne saremmo tutti felici. Ma all'orizzonte purtroppo vediamo solo nubi nere».

