Figc, l'annuncio di Gravina: «Riportiamo il calcio disabili dentro la Federazione»

«Annuncio un'idea condivisa con Pancalli, vogliamo riportare all'interno della Figc la sezione del calcio per disabili. Un progetto molto bello e che dimostra come il calcio sappia coniugare dimensione economica a quella sociale. Il calcio ha grande cuore». Lo ha annunciato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel suo intervento alla Camera dei Deputati in occasione della cerimonia di Quarta Categoria, il primo torneo nazionale di calcio a sette rivolto ad atleti con disabilità cognitivo-relazionale.





