Figc, Gravina a Il Messaggero: «Porteremo il nostro marchio nelle scuole»

Lunedì, Gabriele Gravina, ex numero uno della Lega Pro (si è dimesso ieri), si presenterà all’Assemblea elettiva della Federcalcio a testa alta e forte del 63% che è stato in grado di mettere insieme. Certo un po’ di preoccupazione c’è ma non per i franchi tiratori, piuttosto perché su di lui, candidato unico e incapace di delegare, ci sono grandi aspettative. Teme più che altro di non riuscire a trovare la sponda negli altri, che facciano parte del mondo del calcio e non. «Non sono un uomo dei poteri forti ma mi sono fatto da solo percorrendo tutta la trafila dalle serie minori». Parla a ruota libera e senza fermarsi mai. Ha l’eloquio garbato, non urla ma è in grado di coinvolgere e convincere chiunque. Sarà un presidente impopolare ma d’altronde, come continua a ripetere, «per fare una rivoluzione nel mondo del calcio ci vogliono decisioni che faranno storcere il naso ai più». Bisognerà lavorare sugli uomini e sulle poltrone. In questo senso non vuole più ombre. Avrà al suo fianco un segretario generale che di fatto abolirà la figura del dg, con buona pace dell’attuale Michele Uva. «Non è previsto dai nuovi principi del Coni il dg. Avrò anche due vice che ho indicato: Cosimo Sibilia e Gaetano Micciché».

Impossibile trovare un’intesa con Damiano Tommasi?

«Sui programmi abbiamo lavorato insieme anche se è chiaro che non si può essere d’accordo su tutto. Avevamo una proposta comune: Abete che però era incandidabile. Lui non ci ha dato nessuna indicazione su un altro nome. Alla fine io e Sibilia abbiamo trovato un punto d’incontro. Ora il problema non è più il nome. A Damiano ho provato a spiegargliela così: se un giocatore si lamenta sempre che non gioca mai, quando l’allenatore ti schiera in una gara importante non puoi dire che non vuoi giocare perché ti stanno antipatici i compagni di squadra... Lo scopo di Tommasi? Io non l’ho ancora capito».

Probabilmente la flessibilità degli emolumenti è un punto di rottura importante

«Ci sarà una flessibilità, sì. A qualcuno darà fastidio. Non è pensabile prendere un premio promozione e poi quando si retrocede è colpa dei presidenti».

Anche con Mauro Balata, presidente della Lega di B, sembra non esserci intesa?

«Sto cercando di parlarci ma se loro non vogliono ascoltarmi... Da parte mia c’è una proposta ma per dialogare bisogna essere in due».

Una figura ingombrante è quella di Claudio Lotito: come proverà a limitarlo?

«È uno dei tanti presidenti. Merita rispetto. Io non amo le ombre, non amo le ingerenze, amo le condivisioni. Nel momento in cui si supera il limite della condivisione e si arriva alla prepotenza, all’arroganza, da parte mia c’è totale chiusura».

Quali saranno le tre cose che farà nei primo centro giorni da presidente?

«Ho le idee molto chiare e so perfettamente quali sono le priorità: stilare un codice dei controlli, riformare la giustizia sportiva e soprattutto le riforme dei campionati».

Introdurrà figure nuove nel governo del calcio?

«Occorre una figura nuova, una persona che apra un canale preferenziale con il mondo della scuola. Tramite il ministero, tramite le istituzioni. Sì, vorrei che il calcio entri nelle scuole. Un’ora di calcio in classe».

La Figc sarà più attenta a ricordare alla Juventus il numero degli scudetti vinti?

«La Juventus è una delle società in Italia che dimostra di essere più avanti rispetto alle altre. Non mi piace fermarmi a contare il numero degli scudetti».

Non si tratta di un problema di serietà?

«Io credo che la Federcalcio non possa usare il pallottoliere per contare gli scudetti di una società. Se qualcuno slo ha fatto, bisogna chiedere a lui. Io mi dedicherei con attenzione ad altri problemi. Non ho nessuna intenzione di focalizzare il mio tempo su vicende del passato. Comunque la federazione ha diffidato la Juventus, ma oltre non possiamo andare. Se loro continuano a dirlo, cosa facciamo? Ognuno rimane delle propria idea».

Ci spiega meglio come funzionerà il codice dei controlli?

«Parlo delle iscrizioni ai campionati, la madre di tutti i mali. Io penso che rispetto al format attuale bisogna dare la certezza nei riferimenti. Dovremo eliminare le zone d’ombra che ci sono soprattutto nella modalità d’applicazione».

Finora perché non è stato fatto?

«Evidentemente ci sono interessi dentro e fuori dalla nostra federazione che vanno scardinati. Ad esempio io voglio far uscire i criteri per l’iscrizione ai campionati entro il 31 dicembre così nessuno può scappare».

Cosa è cambiato rispetto al 29 gennaio quando le elezioni andarono a vuoto?

«Prima non c’erano presupposti di conoscenza e di attuazione di programmi. In questo periodo abbiamo capito quanto sia importante stare insieme. Otto mesi fa saremmo andati incontro a decisioni personalistiche».

Quanto ha contributo il commissariamento ad accelerare questo processo?

«Il commissariamento è un atto di grande umiliazione che al tempo stesso ha presentato delle negatività legate a serie di fatti oggettivi. Gli riconosciamo il merito di aver creato l’esigenza di stare uniti. Non so se è stato voluto o magari una nostra reazione».

Si aspettava di più?

«No, non c’erano i presupposti per governare in quel determinato momento il mondo del calcio con quelle abilità che sono proprie di Roberto Fabbricini»

È consapevole del fatto che la Serie A busserà il 23 ottobre per chiederle più potere?

«La serie A merita un maggiore riconoscimento ma non a livello numerico in senso di percentuale di voto. È assurdo pensare che un 5% in più possa cambiare qualcosa. Io gli ho proposto una cosa molto semplice: il riconoscimento di una golden share su argomenti specifici e di suo interesse».

Trova un ct non scelto da lei...

«Mancini non l’ho scelto. E’ stato scelto dalla Figc. Io rispetto la Figc. Però non si può valutare un presidente federale guardando solo ai risultati della Nazionale maggiore».

Occorre un progetto di 10 anni?

«Se si vuole fare melina, dieci anni non bastano. Altrimenti bastano pochi mesi. Dobbiamo cominciare a lavorare, oltre che sui centri federali, anche sulle anime. C’è anche un progetto per portare gli Europei del 2028 qui in Italia».

Il tema della materia prima: i calciatori. L’Italia sembra non avere più un bacino di qualità a cui attingere

«Il calcio è un fenomeno radicato sul territorio. Oltre ai centri federali bisogna lavorare sulle scuole calcio, prevedendo un modello di certificazione per chi vorrà aprire una. Altro esempio gli under 23: oggi tutti lavorano con questa classe d’età, ma credo che sia più logico creare una scala: lavorare con gli under 16 e 17 nei Dilettanti, con gli under 17 e 18 in Lega Pro e gli under 18 e 19 in B: in questo modo la serie A si potrà prendere il prodotto finito. Semplice, no?».

Le seconde squadre e il calcio femminile?

«Sono due punti che verranno rivisitati e rafforzati. Non si torna indietro, anche se le seconde squadre non possono essere ridotte a semplici partecipanti. Bisogna fare dei bandi ad hoc ad esempio a chi presenta dei progetti validi. Sul calcio femminile è stato fatto una lavoro di qualità dalla Dilettanti di Sibilia. La sua Lega è stata l’unica ad investire in maniera importante. Ora tutti vogliono metterci le mani...».

Il calcio ha bisogno di tornare ad essere credibile?

«È un’esigenza reale. Bisogna dare certezze. Noi siamo molto preoccupati per quello che è avvenuto. Siamo corresponsabili. Dobbiamo evitare che il mondo del calcio si arrocchi su posizioni di arroganza. Deve tornare ad essere il gioco degli italiani».

