La Figc negli eSports: via alle selezioni per la Nazionale per Euro 2020

Ladi calcio diventa “virtuale”. Laha infatti confermato il proprio “sbarco” negli eSports , scegliendo Milano Calcio City come tappa di selezione della Nazionale di eFoot azzurro, la squadra che rappresenterà l'Italia nel campionato calcistico virtuale in occasione di. L'idea arriva dopo che la Uefa ha varato un progetto ambizioso e avvincente: il Campionato Europeo di calcio 2020 si giocherà sia sui campi reali che su quelli virtuali.sarà la competizione ufficiale dove si sfideranno i cyberatleti provenienti dalle varie nazioni europee per aggiudicarsi il titolo di campione continentale.Anche l'Italia scende in campo. La Federazione sta preparando la propria Nazionale virtuale e lo farà tramite una serie di tornei di qualificazione, dove selezionare i più forti giocatori italiani. Dopo l'evento organizzato durante ildello scorso giugno, la seconda tappa si svolgerà lunedì 30 settembre a Milano in via Tortona, presso Base.Il torneo sarà diviso in una fase eliminatoria con inizio alle ore 14 e una fase finale con inizio alle ore 17.30, dalla quale uscirà un solo vincitore. Le iscrizioni sono libere e gratuite, così qualsiasi appassionato potrà avere la possibilità di mettersi alla prova e ambire a far parte della spedizione azzurra di Euro 2020. L'impegno della Figc in questo settore rappresenta una forte volontà di accompagnare il movimento esport italiano nella sua crescita, non limitandosi però alla selezione della squadra azzurra, ma anche coinvolgendo le nuove generazioni in specifici progetti educational.