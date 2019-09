Rivera, Cerezo e Camoranesi promossi allenatori

Molti nomi illustri del calcio italiano e internazionale fra i nuovi tecnici che hanno ottenuto la qualifica di allenatore "Uefa Pro" dopo aver superato gli esami finali a Coverciano: fra questi ci sono l'ex presidente del Settore Tecnico Gianni Rivera, il campione del mondo nel 2006 Mauro German Camoranesi, gli ex giocatori della Roma Cerezo e Amantino Mancini. A ottenere il massimo dei voti, 110 su 110, sono stati l'attuale vice allenatore dell'Inter Cristian Stellini e il tecnico dell'Ascoli Paolo Zanetti che proprio quest'anno si è visto assegnare dai colleghi la Panchina d'oro di Serie C per il campionato 2017/18 alla guida del Sud Tirol. Fra i diplomati anche l'ex allenatore della Nazionale Under 19 Federico Guidi e il figlio di Zdenek Zeman, Karel. Il nuovo corso partirà lunedì prossimo 30 settembre.





