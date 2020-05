Figc: dilettanti, sospensione definitiva. Ecco le possibili 9 promosse dalla D alla C

La Federcalcio ha dichiarato conclusa la stagione dei dilettanti. Dalla Serie D in giù non si giocherà più per la stagione 2019/2020. Prima di decretare i verdetti ci vorrà ancora qualche giorno. Anche se per le nove formazioni in vetta ai rispettivi gironi di Serie D al momento dello stop per via del Covid-19 la festa potrebbe già iniziare. Queste le nove promosse: Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo. Beffa per il Foggia che al momento resta escluso in attesa di capire se potrà accedere alla Serie C tramite i ripescaggi. Il loro posto in Serie C sembra assicurato, anche se mancano ancora comunicazioni ufficiali al riguardo.

Ultimo aggiornamento: 22:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA