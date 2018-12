Figc, Brunelli nuovo direttore generale

La Figc ha annunciato, con una nota pubblicata sul suo sito ufficiale, che Marco Brunelli sarà il nuovo direttore generale. L'ex amministratore delegato e dg della Lega di A ha raggiunto un accordo con la Federcalcio e, una volta intervenuta la modifica statutaria per l'adeguamento ai principi informatori del Coni, assumerà la carica di segretario generale.



«Sono orgoglioso della proposta del presidente Gravina -afferma Brunelli- perché rappresenta una sfida professionale impegnativa e, al tempo stesso, stimolante e affascinante. Per chi lavora nel mondo del calcio da tanto tempo, infatti, poter dare il proprio contributo alla Figc costituisce un privilegio. Desidero ringraziare il presidente federale e tutta la Lega Serie A, che mi ha permesso di crescere professionalmente e umanamente per 21 anni». Formatosi professionalmente a Nomisma, Marco Brunelli è Segretario della Lega Nazionale Professionisti dal 2004 al 2010 e nello stesso anno è stato nominato direttore generale della Lega Serie A. Carica alla quale nel 2018 ha aggiunto quella di amministratore delegato. Già membro di diverse Commissioni Uefa e Fifa, è direttore del Master internazionale in management strategico delle organizzazioni, degli eventi e degli impianti sportivi delle Università di Parma e San Marino.

Ultimo aggiornamento: 18:57

