Figc: scudetto donne alla Juve, terzo di fila per le bianconere

Terzo scudetto di fila per la Juventus di Rita Guarino. Dopo la sospensione del campionato di serie A femminile, con il conseguente utilizzo dell'algoritmo per assegnare posti Champions e decidere retrocessioni, non era stato deciso per lo scudetto. E oggi durante il consiglio federale, all'unanimità, si è deciso di consegnare il tricolore alla Juventus, prima al momento dello stop, con 9 punti di vantaggio su Fiorentina e Milan, anche se queste due avevano lo scontro diretto da recuperare. Una decisione logica arrivata anche perché in tutti gli altri campionati femminili europei, che hanno sospeso l'attività, il titolo è stato assegnato. Adesso si attende di capire quali saranno le altre decisioni sulla data di ripresa del prossimo campionato e sul professionismo, vero snodo cruciale per tutto il movimento.

Ultimo aggiornamento: 14:32

