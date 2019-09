Fifa World Player, l'unico italiano in lizza è Chiellini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una buona notizia per: il difensore della Juventus e della Nazionale italiana fermo almeno fino a gennaio dopo l'operazione ai legamenti del ginocchio destro) è l'unico giocatore italiano dei 55 selezionati dalla Fifa per il premio. Nell'elenco dei migliori giocatori della stagione passata prescelti per la fase finale del premio, figurano anche altri juventini non italiani:(ora però dirottato al Manchester City),(appena arrivato dall'Ajax) e il brasilianoGli unici non bianconeri ma giocarori di Serie A della lista dei top 55 dei campionati europei sono il difensore del Napolie quello dell'Inter(che l'anno scorso giocava con l'Atletico Madrid). Per il resto i candidati al premio Fifa sono in massima parte suddivisi fra il Barcellona con ben 10 nomination (), il Real Madrid con 9 () e dal Manchester City con 8 (). Fra gli ex "italiani", nomination per l'ex portiere della Roma, l'ex juventino, l'ex milanista, e l'ex romanistaNell'elenco naturalmente ci sono anche tutti gli altri fuoriclasse impegnati in squadre europee, da(Psg) a(Bayern), da(Atletico) a(Man United) a(Psg).