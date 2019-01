Fifa, spesa record per i trasferimenti nel 2018: 7 miliardi di dollari

Il calciomercato mondiale nel 2018 ha toccato quota sette miliardi di dollari (oltre 6 miliardi di euro) per quanto riguarda il trasferimento dei giocatori a livello internazionale. Sono le cifre che emergono dalla Fifa con la nuova edizione del Global Transfer Market Report, che fornisce i dati dettagliati sull'attività di trasferimento internazionale a livello mondiale nei club di calcio professionistici. Per la prima volta, il rapporto sul mercato globale dei trasferimenti è disponibile in due versioni: una per il calcio maschile e una per il calcio femminile: la spesa relativa ai calciatori è aumentata lo scorso anno del 10,3% rispetto al 2017, raggiungendo così un nuovo massimo (con 7,03 miliardi di dollari). Primato anche per il numero di passaggi con 16.533 nel 2018: il 5,6% in più rispetto al 2017. Coinvolti 14.186 giocatori di 175 diverse nazionalità. In particolare solo 31 club hanno speso più di 50 milioni di dollari ciascuno, ma insieme hanno rappresentato oltre la metà dei 7,03 miliardi di dollari spesi globalmente. Il 78,2% dell'intera spesa mondiale è avvenuto tra club dell'Uefa. La Francia ha il più grande saldo netto positivo con 467,2 milioni di dollaro, mentre l'Inghilterra ha avuto il saldo netto negativo maggiore con -1,05 miliardi di dollari. L'Arabia Saudita è salita al 7/o posto nella classifica mondiale, con i suoi club che hanno speso 173,9 milioni di dollari nel 2018. Per quanto riguarda il calciomercato femminile, l'anno scorso sono stati completati 696 trasferimenti internazionali, coinvolgendo club di 74 associazioni membri e 614 giocatori di 72 nazionalità diverse. La spesa per i trasferimenti è stata pari a 0,6 milioni di dollari, a dimostrazione del fatto che il mercato delle giocatrici professioniste è ancora nelle fasi iniziali.

Ultimo aggiornamento: 14:10

