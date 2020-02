Fifa, Infantino: «Il calcio deve diventare davvero globale»

Una visione per rendere il calcio 'veramentè globale. Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, presenta il documento «The Vision 2020-2023», che contiene le linee guida che propone per lo sviluppo del sistema calcio globale nei prossimi anni dopo il suo quadriennio di gestione. Gli obiettivi del piano di Infantino - diffusi da Fifa Living Football - sono indicati in undici punti. Tra l'altro, si propone di 'modernizzare il quadro normativo sul calciò, di 'aumentare le entrate in modo sostenibile per ulteriori reinvestimentì, di 'accelerare la crescita del calcio femminilè, di 'sfruttare la tecnologià fino a 'impattare sull società attraverso il potere del calciò. Infantino ricorda che sotto la sua guida «l'organizzazione ha subito alcune riforme di governance e ha adottato misure che hanno ripristinato l'immagine della Fifa». «Ora la federazione è in una posizione solida, che le consente di fissare obiettivi chiari e specifici, al fine di fornire ulteriori risultati. Questo è ciò che spero di ottenere attraverso la mia visione per il periodo fino al 2023». «La nostra missione chiave è quella di globalizzare, divulgare e democratizzare veramente il calcio a beneficio di tutto il mondo», aggiunge e sottolinea il n.1 della Fifa, che conta di «spianare la strada a un paesaggio in cui, un giorno, avremo almeno 50 squadre nazionali e 50 squadre da tutti i continenti al massimo livello di competitività».

