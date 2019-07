Fifa, Infantino esalta il Mondiale femminile francese: «Il più bello della storia»

Un bilancio trionfale, quello di Gianno Infantino, presidente della Fifa, che a 2 giorni dalla finale del Mondiale donne, ha già celebrato oggi nella prevista conferenza di Lione per fare il punto sulla manifestazione «la miglior Coppa del mondo donne della storia». Fra gli annunci, l'allargamento del torneo da 24 a 32 squadre e il raddoppio dei premi per le giocatrici. «Ci sarà un prima e un dopo», mondiali 2019 in Francia, ha detto Infantino, annunciando le proposte che sottoporrà al Consiglio della Fifa. Fra queste, il passaggio da 24 a 32 nazionali nei Mondiali dal 2023, poiché «nulla è impossibile, non bisogna perdere tempo. Se guardiamo al successo di questo Mondiale bisogna guardare ancora oltre». Infantino pensa anche a una Coppa del mondo per club da giocare ogni anno, fin dall'anno prossimo e un Campionato per nazioni donne. Grosse prospettive anche sul piano finanziario, dopo l'aumento del pacchetto finanziario per i premi già deciso quest'anno (30 milioni di dollari, divisi fra le 24 squadre). Tale dotazione «raddoppierà», ha assicurato il presidente della Fifa, annunciando anche che il bilancio globale per lo sviluppo del calcio donne raggiungerà il miliardo di euro: «Bisogna investire per far crescere il calcio femminile nel mondo intero. Non serve a nulla lasciare questi soldi nelle banche svizzere, ne hanno già tanti», ha scherzato. Secondo le cifre diffuse a Lione, oltre un miliardo di telespettatori in tutto il mondo hanno già seguito in tv partite dei Mondiali donne.

