Dopo l’esame di Vicovaro, la Tivoli capolista del girone B è attesa da un’altra sfida molto importante. Domenica al Galli arriverà il Fiano Romano secondo della classe e anche se la distanza è attualmente di nove punti, bisogna considerare che la formazione di mister Antoniutti ha giocato una gara in meno.«Andiamo a Tivoli per vincere e andare potenzialmente a tre punti dalla capolista – dice il centrocampista classe 1988 Mario De Simone – Sappiamo che sarà dura sia nello scontro diretto e anche l’eventuale sorpasso, ma abbiamo il dovere di mettere pressione ai nostri prossimi avversari. D’altronde abbiamo quasi blindato la partecipazione ai play off con gli ultimi risultati, anche se ovviamente arrivarci da secondi sarebbe preferibile e quindi dovremo respingere l’assalto alle nostre spalle del Palestrina».Insomma è un Fiano Romano convinto delle sue possibilità. «All’andata vincemmo 3-0, ma quella era una Tivoli diversa e in un momento di difficoltà. Successivamente hanno preso giocatori di categoria superiore e ora stanno viaggiando a ritmi impressionanti, ma anche noi abbiamo le nostre carte da giocare e se stiamo bene non abbiamo nulla da invidiare a nessuno: un attacco con giocatori importanti e un reparto difensivo che è il secondo migliore del girone. In ogni caso sono convinto che domenica uscirà una bella partita» dice l’ex centrocampista del Real Monterotondo Scalo, felice del suo approdo nel club di Fiano. «L’obiettivo iniziale era quello di migliorare il sesto posto della passata stagione e ora siamo secondi... La rosa è stata costruita con intelligenza: qui ci sono giocatori importanti anche se meno “pubblicizzati” di altri».