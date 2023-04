Feyenoord-Roma, probabili formazioni e dove vederla (orario di inizio 18.45)

L'occasione è ghiotta, nonostante la voglia olandese di rivincita dopo la notte di Tirana. La Roma di Mourinho gioca in Olanda contro il Feyenoord l'andata dei quarti di finale di Europa League. Una sfida di vitale importanza per i giallorossi che arrivati a questo punto vogliono arrivare in fondo alla manifestazione. Non sarà facile, perché il Feyenoord è una squadra diversa rispetto a quella abbattuta in Albania dalla rete di Zaniolo. Ma anche i giallorossi sono una squadra che ha poco da vedere con quella dell'anno scorso. Pochi dubbi per Mourinho, soprattutto davanti, dove Dybala e Pellegrini supporteranno Abraham. In porta come sempre Rui Patricio e solita difesa a tre. Slot nemmeno, dall'altro lato, ha dubbi di formazione. L'undici del Feyenoord è pressoché fatto da diverso tempo.

Feyenoord-Roma, Mourinho: «La Roma può vincere l’Europa League ma non è la più forte». Le probabili formazioni

Feynoord-Roma, le probabili formazioni

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther, Pedersen, Trauner, Hancko, Hartman, Kocku, Szymanski, Wieffer, Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. All. Slot.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Llorente, Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham. All. Mourinho.

Dove vedere Feyenoord-Roma in diretta tv e in streaming

Feyenoord-Roma valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League, inizierà alle 18:45. Si gioca allo Stadion Feyenoord De Kuip di Rotterdam e sarà trasmessa in tv sia da Dazn che da Sky che la trasmetterà sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4k (413). Inoltre la gara sarà visibile in streaming su smartphone, tablet e pc anche attraverso le app di Dazn, SkyGo e Now. Diretta testuale su IlMessaggero.it